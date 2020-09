Un deuxième départ a été redonné pour une course sprint de 10 tours, remportée par l’Italien Enea Bastianini, devant son compatriote Marco Bezzecchi et le Britannique Sam Lowes. Quatrième de la course, Luca Marini conserve son leadership au championnat, mais il ne compte plus que cinq points d’avance sur le vainqueur du jour, à une semaine du GP de Catalogne.

Victoire d’un revenant en Moto3

Et ce dimanche, après une course comme on les adore, avec des changements permanents de leaders et des touchettes, Fenati, qui défend désormais les couleurs du team Husqvarna de Max Biaggi, a eu le dernier mot pour 36 millièmes devant son compatriote Vietti et 85 sur le Japonais Ai Ogura (Honda). Ogura revient du même coup à deux points de l’Espagnol Albert Arenas en tête du championnat du monde, à une semaine du GP de Catalogne. Le Fribourgeois Jason Dupasquier (KTM) termine 23e.