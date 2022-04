Motocyclisme – Bastianini parfait, Márquez héroïque

Marquez dernier au 1er virage

Passons donc maintenant à ce qui l’est beaucoup moins, logique. On va donc parler de Marc Márquez. Neuvième «seulement» sur la grille, le «King of COTA» savait que, pour poursuivre sa formidable histoire avec le circuit texan, il devait réussir un départ parfait. Mais voilà, le coup de la panne, électronique, visiblement au moment où les feux s’éteignent; et cette Honda qui hoquette sur la grille, son pilote qui se retourne et qui constate qu’il n’y a plus personne derrière lui. À la fin du premier tour, il est dix-huitième. À la mi-course, il est revenu sur le champion du monde en titre Fabio Quartararo, qui a encore tiré un maximum de sa Yamaha M1. Finalement sixième, Márquez aura au passage amélioré son propre record du tour.