Cinéma : Bastien Baker débarque chez les Minions

Le chanteur vaudois prêtera sa voix à Jean Clawed, un superméchant qui va mener la vie dure aux bonshommes jaunes.

L’auteur-compositeur et interprète suisse, qui participera à nouveau au spectacle du Cirque Knie, donnera sa voix à la fois dans la version française et la version allemande du film. Une expérience «riche en émotions» pour Bastian Baker: «J’ai beaucoup appris. Une des raisons pour lesquelles j’étais si excité, c’est que les Minions sont mes personnages préférés, a-t-il relevé dans un communiqué. Ç’a été une expérience enrichissante et incroyable, j’ai vraiment adoré jouer Jean Clawed en français et en allemand.» Dans la version originale, c’est Jean-Claude Van Damme qui prête sa voix au personnage!