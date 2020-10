Footballeur talentueux, probable futur milieu de terrain de l’équipe de Suisse, Bastien Toma a le don de se faire remarquer. Rien à voir avec des frasques extrasportives. Il est bien question de ballon et de terrain. Tout le monde se souvient de sa passe lumineuse à la Maladière avec le FC Sion qui avait brisé toutes les lignes de Neuchâtel Xamax. Désormais joueur de Genk en Belgique, le Valaisan n’a rien perdu de son touché de balle.

Preuve qu’il s’est rapidement adapté à son nouvel environnement un mois et demi seulement après son arrivée, l’ancien Sédunois n’a peur de rien. Pas même de s’approprier la célèbre roulette de Zidane en plein match. On vivait la 18e minute du duel face à La Gantoise, lundi, lorsque Bastien Toma s’est senti pousser des ailes. Un contrôle à mi-terrain, une fraction de seconde pour jauger le marquage adverse et l’international suisse M21 brisait les reines de Niklas Dorsch d’une soyeuse roulette en deux touches.