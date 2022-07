Baston évitée entre Vald et Booba dans un festival

Festival des Francofolies (F) : Baston évitée entre Vald et Booba

Plus tôt dans la journée, les deux hommes n’ont cessé de se chercher via les réseaux. «Bon concert. On veut la paix. Crois-moi, tu ne veux pas la guerre», avait publié Booba. Et Vald de lui répondre: «Tu perds la boule le vioc, c’est toi qui promets une gifle et là tu veux la paix.» Le Duc de Boulogne avait également ironisé sur le fait qu’il était tête d’affiche alors que Vald ne jouait qu’en début de soirée. «Rappelons qu’il fait ma première partie, hein.»