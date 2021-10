Genève - Baston sur le terrain: deux joueurs risquent la prison

Trois ans plus tard, trois coéquipiers et un supporter de l’équipe kosovare comparaissaient mardi devant le Tribunal correctionnel notamment pour rixe. Également accusé de tentative de meurtre pour avoir asséné un coup de pied à la tête d’un joueur versoisien à terre, l’un d’eux risque quatre ans de prison ferme et sept ans d’expulsion de Suisse.

Peines jugées excessives

Le Ministère public a aussi requis 180 jours de peine privative de liberté contre un autre prévenu, déjà condamné à trois reprises pour infraction à la loi sur les étrangers. Des sanctions jugées excessives par la défense. «Cela ressemble à une condamnation pour l'exemple plus qu’à une peine qui tient compte des circonstances du cas d’espèce», a souligné Me Rhoxane Gros, dont le client encourt 24 mois de prison avec sursis et une amende de 4000 francs. Pour la procureure, il s’agit de punir «le comportement inadmissible de joueurs qui se sont défoulés et ont tapé pour faire mal».