Bastos accuse Guillaume Genton de TPMP de l'avoir menacé

Le torchon brûle entre Bastos et Guillaume Genton. Lors d’un live sur Twitch, que «Télé 7 Jours» a suivi, celui qui est à la recherche de la nouvelle star de la téléréalité , a raconté une folle histoire de messages menaçants et insultants que le chroniqueur de «Touche Pas à Mon Poste!» a d’abord fait envoyer avant de lui-même passer à l’acte.

Bastos a commencé disant qu’il avait reçu «pas mal» d’appels masqués auxquels il n’avait jamais répondu. Un message vocal menaçant et vulgaire lui était ensuite parvenu sur WhatsApp. Il disait: «Sale petite pute. Dépêche-toi! Réponds. On va venir. Je vais te la mettre dans le cul. Faut qu’on discute.» Après plusieurs échanges, l’auteur anonyme de ces messages avait ordonné à l’influenceur qu’il devait immédiatement cesser de parler publiquement d’une certaine personne sans quoi il allait «manger sévère»: «C’est un avertissement.» L’ex-candidat des «Princes de l’amour» a fini par découvrir l’identité de son corbeau avec lequel il a même sympathisé. Cet homme lui a alors avoué qu’il avait été recruté par Guillaume Genton pour le menacer. Par la suite, le chroniqueur et animateur radio a de lui-même contacté Bastos. Et pas pour apaiser les choses. «Qu’est-ce que tu racontes sur ma meuf, bouffon? Je vais venir te voir chez toi (ndlr: Genton connaît l’adresse de Bastos). On va voir si t’ouvres ta gueule. T’ouvres ta gueule comme une salope», lui aurait-il écrit. Sur Twitch, Bastos a qualifié le membre de l’équipe de Cyril Hanouna de «gigantesque petit pitre», de «guignol de compétition» et de «clown».