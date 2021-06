Armée : Bataille autour du futur avion de combat suisse

Les spéculations vont bon train et les fabricants des quatre avions de combat en lice se livrent une âpre bataille, alors que le F-35 américain semble avoir les faveurs de Viola Amherd.

Le «SonntagsBlick», citant des sources anonymes «les mieux informées», rapporte qu’une offre de 700 pages pour l 'Eurofighter, l'avion de combat du consortium européen (D, E, GB, I) avec la participation d'Airbus, aurait été envoyé à Viola Amherd . Un envoi accompagné d'une lettre à la cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), signée par les ministres de la Défense d’Allemagne, de Grande-Bretagne, d’Espagne et d’Italie. Ils y proposeraient un partenariat transfrontalier dans les domaines de la coopération militaire, de l'énergie, de la coopération économique, des réseaux scientifiques, de la politique de l'environnement et des transports, des technologies numériques, de la cybersécurité et des projets d'infrastructure. «Les expéditeurs les plus en vue courtisent les Suisses avec une offre qui pourrait idéalement amortir la rupture imminente des négociations avec l’Europe», commentent ces mêmes sources.

Entre coûts, efficacité et stratégie politique

Et la «NZZ am Sonntag» du jour évoque de tels éléments économiques, indiquant que les experts et les politiciens spéculent que le constructeur du F-35 aurait réduit les coûts d'exploitation de son offre en remplaçant partiellement les heures de vol coûteuses par une formation en simulateur. Or, chez les trois autres prétendants, on doute que les coûts d'exploitation ont été calculés de la même manière partout. Un représentant de Boeing, qui propose le Super Hornet (successeur du F/A-18), a indiqué se méfier des calculs de coûts pour le F-35. Réaction d’un porte-parole de Lockheed Marin: «Le F-35 est le jet le plus avancé, le plus performant et le plus abordable pour l'armée de l'air suisse.» Franziska Roth, conseillère nationale socialiste (SO), est d’avis contraire. Elle a indiqué à la «NZZ am Sonntag» ne pas croire que le F-35 puisse donner à la Suisse une Ferrari pour le prix d'une Fiat. Pour elle, il s’agirait plutôt d’un «puits sans fond», le F-35 étant considéré «comme un avion de pannes, dont les défauts et la technologie complexe font augmenter les coûts de maintenance».