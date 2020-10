France : Bataille autour du sort d’un arbre qui «pue le vomi»

Des riverains se plaignent de l’odeur dégagée par un ginkgo biloba. Des effluves de vomi parviennent jusqu’à leurs fenêtres et balcons.

Si certains l’admirent pour ses feuilles en forme de fleur (alors que l’arbre n’en produit pas), d’autres saluent ses vertus médicinales. Mais à Nice, les habitants de la rue de Roquebillière-45 n’en peuvent plus: ses «fruits» produisent une odeur nauséabonde qui rappelle celle du vomi lorsqu’ils tombent par terre.

Des ovules qui rappellent le beurre rance

Un arbre qui sent mauvais, l’histoire peut prêter à sourire. Mais une bataille a tout de même été engagée entre la mairie, des élus et des riverains. Si certains voisins ont proposé de ramasser les ovules avant qu’ils ne se mettent à dégager une forte odeur, la ville a de son côté proposé de déplacer l’arbre de la discorde pour le remplacer par un spécimen mâle. Une idée fermement rejetée par le comité du quartier de Saint-Roch et une élue Verte.