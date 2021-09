Angelina Jolie et Brad Pitt se battent pour Miraval

Luxembourg : Bataille entre Angelina Jolie et Brad Pitt à propos de Miraval

Dans une plainte déposée au Luxembourg, l’actrice est accusée d’avoir voulu vendre ses parts dans la propriété au détriment de son ex-mari.

Angelina Jolie et Brad Pitt se sont mariés au Château de Miraval en 2014.

Quand ils ne se font pas la guerre à propos de la garde de leurs six enfants, Angelina Jolie et Brad Pitt se disputent à propos du Château de Miraval, une propriété viticole située dans le Sud de la France qu’ils ont achetée en 2011. En juillet 2021, l’actrice avait fait appel à la justice afin de pouvoir vendre le domaine sans l’accord de Brad Pitt. Deux mois plus tard, son ex-mari contre-attaque, ont appris plusieurs médias américains.