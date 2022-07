Bataille entre DJ Bone et Goldie au Montreux Jazz

DJ Bone vs Goldie au Montreux Jazz : Bataille entre des pionniers de l’électronique

Les vétérans DJ Bone et Goldie se partageront les platines d’une scène gratuite du Montreux Jazz le 5 juillet 2022.

Le mardi 5 juillet 2022 à l’Ipanema se déroulera un DJ set immanquable pour tous les amateurs de musique électronique. Derrière les platines, Goldie et DJ Bone joueront en b2b, sorte de bataille durant laquelle chaque artiste passe un titre à tour de rôle. Lorsqu’on sait que le Britannique Goldie, 56 ans, n’est personne d’autre que l’un des pionniers de la jungle et de la drum’n’bass et que l’Américain DJ Bone, 52 ans, est l’une des figures les plus emblématiques de la techno de Détroit, il y a de quoi saliver.