Droits TV de L1 - Bataille entre diffuseurs à deux jours du début de la saison

Droits TV de Ligue 1 : Bataille entre diffuseurs à deux jours du début de la saison

La justice française a ordonné à la chaîne beIN Sports de diffuser des matches du championnat hexagonal de football, ce qui est loin de mettre fin aux procédures juridiques entre les parties.

Imbroglio

Qui de beIN Sports ou Canal+ diffusera le Championnat de France aux côtés d’Amazon? A quelques heures du coup d’envoi de la saison 2021-2022 vendredi soir, l’issue judiciaire se rapproche mais reste encore incertaine. Mercredi, le tribunal judiciaire a donné raison à la Ligue de football professionnel (LFP) contre beIN Sports, sommé d’exécuter «la programmation des matches», «la production et la transmission des images», ainsi que la diffusion des matches du «lot No 3», ceux du samedi soir (21h00) et du dimanche après-midi (17h00). En effet, si beIN est bien le co-contractant de la LFP quant au «lot N.3» de l’appel d’offres de 2018, c’est initialement Canal+ qui devait payer et diffuser ces rencontres, via un accord de sous-licence signé en 2019 avec beIN Sports.