Morges : Bataille judiciaire en vue pour une buvette estivale

L’association La Coquette a saisi la justice pour faire recours contre le choix de la Ville de Morges porté sur une nouvelle buvette saisonnière en lieu et place de celle qui existe depuis 2018.

«Pourquoi attendre qu’un arbre pousse après quatre ans et, au moment où il commence à avoir des fruits, vouloir le couper afin de planter un autre arbuste?» Membre de l’association morgienne La Coquette, qui exploite un bar saisonnier au bord du lac, l’écrivain Blaise Hofmann a le sens de la formule pour expliquer son incompréhension face à la décision de l’Exécutif de Morges. Après un appel à projets, la Municipalité a porté son choix sur une nouvelle buvette baptisée La Crique, en lieu et place de La Coquette et de ses trois containers aménagés en bars aux prix alternatifs et une scène pour des spectacles gratuits.