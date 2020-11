Regarder «Bâtards», visible dès le 22 novembre 2020 à 8h sur YouTube, Play RTS et Play Suisse, c’est prendre un coup de poing dans le ventre et se poser beaucoup de questions. Cette websérie de Malou Briand et Raphaël Meyer (ci-dessous) met en scène une émission de téléréalité dans laquelle des enfants abandonnés sont en compétition pour se faire adopter par un couple riche et célèbre. Alternant cruauté, humour et légèreté, elle dérange, et c’était le but de ses créateurs.