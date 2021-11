Ligne CFF coupée – Bateau, auto-stop, bureau, la nuit de galère des usagers

«On a été ballottés»

«Mon seul jour de revenu»

Seuls à la gare d’Évian

D’autres sont parvenus à rallier leur domicile en faisant preuve de créativité. Ainsi Gaultier, qui étudie à la Haute école pédagogique, déteste la foule et a vite compris que ce serait une véritable foire d’empoigne sur l’arc lémanique. «On avait des témoignages de gens à Morges» qui se poussaient pour entrer dans les rares bus à disposition. Le jeune homme a alors eu l’idée de passer par la France. «On a pris le dernier bateau pour Evian à 18h40. Là-bas, on a marché jusqu’à la gare. Nous y étions parfaitement seuls. On a pris un train pour Annemasse à 20h20, puis le CEVA pour Genève, où nous sommes arrivés vers 21h40. C’était chiant, mais on a rigolé. À Morges, avec des centaines de personnes, on n’aurait pas rigolé du tout.»

Urgence allaitement

«Il doit y avoir une alternative»

Dans l’autre sens, Vincent, qui travaille à Genève et vit à Morges, est parvenu à attraper un train à 21h50. «À l’intérieur, on se dit qu’on nous donnera des informations. Mais non, on a juste appris qu’on s’arrêterait à Saint-Prex. Là-bas, il y avait un seul bus et une personne en jaune. Il faisait 2°C. On nous a annoncé qu’un autre viendrait dans quinze minutes, mais on était 200 ou 300. Impossible de tous nous caser…» L’homme, qui habite à moins d’une heure à pied, décide alors de marcher, fait du stop, et est vite pris en charge. Mais lui aussi déplore la communication des CFF et l’absence de plan B. «Quel que soit le scénario, il doit y avoir une alternative, surtout dans un contexte où les élus veulent taxer la voiture. Je ne suis pas forcément contre, mais on ne peut pas miser sur un seul mode de transport. Ce n’est pas réaliste.»