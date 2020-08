Ile Maurice

Bateau échoué: le temps presse pour pomper le carburant

Les équipes d’intervention sont sur le pied de guerre pour contenir les tonnes de fioul et de diesel qui s’échappent du bateau échoué à l’Ile Maurice.

La société japonaise Nagashiki Shipping, propriétaire du bateau, a publié un communiqué lundi dans lequel elle présente ses «profondes excuses au peuple mauricien» et s'engage à faire son «maximum pour protéger l'environnement et atténuer les effets de la pollution».

Le vraquier MV Wakashio, qui transportait 3800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel, a heurté le 25 juillet un récif à Pointe d’Esny. Une fissure dans la coque a entraîné une fuite d’hydrocarbures, venus souiller les récifs coralliens, les lagons et les mangroves, dans ce qui est une catastrophe environnementale sans précédent pour cette île de l'océan Indien.

Des hélicoptères acheminaient lundi une partie du carburant pompé vers la côte, mais les efforts pour en prélever plus étaient entravés par la mer agitée et les forts vents.

Experts et matériel

La France a envoyé plus de 20 tonnes de matériel, dont 1300 mètres de barrages flottants, du matériel de pompage et des équipements de protection, ainsi qu’une dizaine d’experts par avion et bateau depuis la Réunion.

‹Profondes excuses›

La police devait interroger le capitaine et l’équipage du MV Wakashio. Elle a saisi dimanche les rapports de navigation et les enregistrements des communications du bateau.

L'île Maurice possède parmi les plus beaux récifs coralliens du monde et constitue un sanctuaire pour une faune rare et endémique. Ses 1,3 million d’habitants dépendent de ses eaux pour la nourriture et l’économie.