Genève: Bateaux en libre-service sur les flots du Léman

Plus besoin de places d’amarrage privées, pour lesquelles les listes d’attente s’allongent dans les ports genevois, nulle perspective d’achat à plusieurs dizaines de milliers de francs pour fendre les flots du Léman, et pas besoin de s’embêter avec l’entretien. Un système de bateaux à moteur en libre-service vient d’être créé au bout du lac. Les trois embarcations disponibles peuvent être réservées via une application, pour des créneaux le matin, l’après-midi et la soirée. Evidemment, seuls les détenteurs d’un permis de navigation peuvent en bénéficier.