Bateaux et hélico sur le Léman: un sac retrouvé sur la plage crée l’inquiétude

Plus de peur que de mal au final. La police, des pompiers et un hélicoptère ont été mobilisés au large de la plage des Eaux-Vives, dans la nuit de jeudi à vendredi. Vers 0h30, des passants inquiets ont appelé les forces de l’ordre, après avoir retrouvé sur place un sac avec des affaires. «Ils ont pensé à un événement tragique», rapporte Aline Dard, porte-parole de la police cantonale genevoise. Des premières investigations ont alors été menées avec la brigade de la navigation, le Service d’incendie et de secours et la Rega, mais personne n’a été retrouvé. Les recherches ont repris dans la matinée, avant que la police ne finisse par identifier la propriétaire du sac.