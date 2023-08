«Bateaux habitables»: des citoyens refusent une nouvelle taxe

Hors de question!

Exemption pour les locaux

Fribourg a choisi une voie stricte. Car l’ordonnance fédérale à ce sujet est moins restrictive: ne sont considérés comme «habitables» que «les bateaux équipés pour vivre en permanence à son bord, qui sont habités et qui restent au même endroit durant plus de deux mois consécutifs». L’Union fribourgeoise du tourisme (UFT), qui perçoit la taxe, précise que ceux qui peuvent démontrer que leur bateau n’est pas habitable peuvent prendre contact et voir leur facture annulée.

Elle se tient toutefois à sa définition, rappelant que des WC et des douches se trouvent dans tous les ports. De plus, parmi les cas déjà portés en justice, l’habitabilité d’un bateau a été comparée avec celle d’une petite tente, qui ne dispose pas non plus de sanitaires. «Cette définition légale, certes large, n’est ni arbitraire ni indéfendable», réagit le vice-président de l’UFT Christian Monney.