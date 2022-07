Ville de Genève : Bâtiments de la rade métamorphosés en tableaux vivants

Entre délires psychédéliques, pâturages alpins en pleine ville et plongées au plus profond de l’univers, la petite rade invitera au rêve, dès ce vendredi soir. Jusqu'au 14 août, la première édition du Geneva Summer Mapping habillera d’images et de lumières plusieurs bâtiments, sur le pont de la Machine mais aussi au quai du Général-Guisan ainsi qu’au quai des Bergues. La manifestation, qui débutera chaque soir vers 21h45, est gratuite.