Ville de Genève - Bâtiments moins chauffés et assiettes vertes de saison

La Ville de Genève prend les devants en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Alors qu’une stratégie globale doit être dévoilée à la fin de cette année, le conseiller administratif Alfonso Gomez, chargé notamment de l’environnement et du logement, a présenté jeudi plusieurs mesures «immédiates». Ainsi, pour réduire la consommation énergétique et les émissions de CO₂ dans le bâti, le chauffage sera abaissé d’un degré dans les immeubles de la Ville et dans les bâtiments locatifs, a révélé le magistrat sur le plateau de Léman Bleu. «Cela ne sera peut-être pas possible partout, comme dans les crèches, a relevé Alfonso Gomez. Mais cela fait partie de notre stratégie de rénovation des bâtiments». Autre mesure annoncée: l’offre de légumes locaux de saison et de plats végétariens sera renforcée dans les cuisines scolaires et les restaurants gérés par la commune.