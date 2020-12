Le director’s cut de Zack Snyder sortira en 2021 sur HBO Max. Il sera plus violent et vulgaire que la version de 2017.

Quatre heures: voilà la durée de «Zack Snyder’s Justice League». Contrairement au film édulcoré sorti au cinéma en 2017, cette version sera probablement «R-rated» (ce qui, aux États-Unis, impose aux moins de 18 ans d’être accompagnés d’un adulte pour aller voir le film au cinéma). «Le film est dément et tellement épique qu’il sera «R-rated», c’est clair, a confié le réalisateur à «Entertainment Weekly». Il y a une scène où Batman lâche un «Fuck» (…) et Steppenwolf, son truc, c’est de couper les gens en deux. Donc violence et vulgarité.»

Le long métrage rattaché à l’univers DC Comics sortira en 2021 sur HBO Max et sera diffusé en quatre parties. Il devrait aussi faire l’objet d’une sortie sur grand écran. «Je suis un gros fan et un grand défenseur de l’expérience cinéma, a argué Zack Snyder, et nous parlons déjà de diffuser «Justice League» en salle.» Le cinéaste s’est aussi exprimé sur la nouvelle stratégie salle-streaming de la Warner (lire ci-dessous): «J’espère que c’est une réaction à chaud au Covid et pas une grande manœuvre pour bousculer l’expérience du cinéma en salle. Là, on risquerait de tout foutre en l’air.»

Pour rappel, Zack Snyder avait prévu une version plus violente du film de 2017. Mais, après le suicide de sa fille, le réalisateur avait passé la main à Joss Whedon pour la post-production. Le résultat édulcoré fut boudé par la critique et le box-office. Déçus, fans et acteurs avaient réclamé que la version de Zack Snyder soit accessible.

La bande-annonce du «Justice League» de 2017:

Le boss de Warner réagit aux critiques «Il n’y a pas de situation où tout le monde va se lever et applaudir.» Le patron de Warner a défendu sa décision de sortir ses films de 2021 simultanément en salle et sur HBO Max. Christopher Nolan (pas directement touché) ainsi que Timothée Chalamet et Denis Villeneuve (concernés avec «Dune») avaient râlé. «Quand vous essayez quelque chose de neuf, vous devez vous attendre à des réactions de gens qui ne sont pas à l’aise avec le changement, a réagi la Warner. C’est OK.»