Batteries incontournables face aux vagues de chaleur en Californie

Énergie en Californie : Batteries incontournables face aux vagues de chaleur

«Les batteries sont intervenues et ont joué un rôle essentiel» lors de la dernière vague de chaleur, explique le directeur des opérations du fournisseur d’électricité AES, aux commandes de cette nouvelle usine depuis 2021. Grâce aux batteries, l’énergie solaire produite en journée a pu être stockée et redistribuée en soirée.

«Les batteries sont intervenues et ont joué un rôle essentiel» lors de la dernière vague de chaleur, explique le directeur des opérations du fournisseur d’électricité AES, aux commandes de cette nouvelle usine depuis 2021. Grâce à elles, l’entreprise a pu stocker l’énergie solaire produite en journée et la redistribuer en soirée, pour «combler le trou entre 16 h ou 17 h et 22 h», lorsque la chute de l’offre photovoltaïque au coucher du soleil et la demande record de climatisation risquaient de provoquer un effondrement du réseau électrique.