Un battle Röstigraben avant la finale suisse du Dance Your Style

Glory (à g.) coachera l’équipe alémanique et Mams sera le capitaine des Romands. Muriel Rieben/Red Bull

Du 18 au 20 août 2023, Lausanne vibrera au rythme de la danse avec la finale suisse du Red Bull Dance Your Style en point d’orgue le dimanche 20, à la place de la Navigation. Mais avant cela, plusieurs événements auront lieu dans divers endroits de la ville – D! Club, Bar ABC, Esplanade du Flon – dont «un battle Röstigraben» organisé le samedi 19. Durant cette bataille, une équipe romande, coachée par le finaliste mondial du Dance Your Style Mams, et une alémanique, avec Glory à sa tête, s’affronteront sur l’Esplanade du Flon.

«Mon rôle en tant que capitaine a été de sélectionner les huit danseurs de ma team et d’organiser les entraînements. Capitaine est un grand mot. Nous sommes tous des danseurs incroyables, il n’y a pas de chef. Ils m’ont pris comme «tête d’affiche», mais je suis plus coach que capitaine», confie le Veveysan de 35 ans. Le danseur a choisi ses coéquipiers sur la base de plusieurs critères. Géographique, d’abord, afin que la majorité des villes romandes soient représentées. L’expérience d’un concours comme le Dance Your Style a également été prise en compte, ainsi que les styles de danse et les affinités entre les membres de l’équipe.

Le même jour, Mams sera dans le jury qui sélectionnera les finalistes suisses, mais il ne fera pas partie des concurrents d’un événement qu’il a remporté pour la dernière fois en 2021. «Après la finale mondiale en Afrique du Sud, je me suis dit que je n’y prendrai plus part. J’ai choisi de laisser la place aux plus jeunes, mais je suis là pour les coacher et leur apporter un maximum de conseils. Et puis, en voyant tous mes élèves qui y participeront, j’ai l’impression d’y être et de danser», avoue celui qui est à la tête d’une école de danse. Si l’un de ses apprentis l’emporte le 20 août, le Congolais l’accompagnera à la finale mondiale qui aura lieu le 4 novembre 2023, à Francfort, en Allemagne. «Et même si ce n’est pas un de mes élèves qui gagne à Lausanne, j’ai envie d’y aller. Obtenir une Wild Card pour participer à cet événement, c’est mon rêve ultime», avoue-t-il.