Test : «Battlefield 2042», du grand spectacle et des bugs à foison

Le nouvel épisode de la franchise de guerre d’Electronic Arts sombre dans le grand n’importe quoi.

Si la licence propose des combats titanesques à 128 joueurs avec des modes stratégiques plutôt bien foutus et dans une ambiance de guerre tout simplement hallucinante, le titre de Dice a complètement manqué son optimisation sur PC: il est littéralement truffé de bugs en tout genre. Avatars atteints de parkinson, changements d’arme et résurrection impossibles, serveurs instables, soldat coincé sous la carte: la liste est longue et rend la progression particulièrement frustrante et indigeste. Et c’est compter sans les véhicules presque indestructibles qui ravagent les champs de bataille et réduisent l’infan­terie en charpie. Le titre a bi­grement besoin d’équilibrage ­également.