Jeu vidéo : «Battlefield 2042» sortira le 22 octobre sans mode solo

Le prochain opus de la célèbre franchise d’EA et DICE fera un bond dans le futur et se concentrera sur le mode multijoueur.

Dans «Battlefield 2042», le joueur incarnera un soldat sans-patrie. DICE/EA

L’éditeur américain Electronic Arts et le studio de développement suédois DICE ont dévoilé la première bande-annonce du sixième volet de la célèbre franchise du jeu de tir à la première personne «Battlefield». Baptisé «Battlefield 2042», le nouveau jeu concurrent de «Call of Duty» sortira le 22 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series S/X, ont fait savoir les deux firmes.

Le jeu fera un bond dans un avenir proche chaotique dans lequel les États-Unis et la Russie se livrent une guerre totale et où le joueur incarne un soldat sans-patrie. Ce nouvel opus ne proposera pas de mode solo mais se focalisera sur le multijoueur en proposant trois modes distincts: Guerre totale, Zone à risque et une troisième expérience qui sera dévoilée le 22 juillet prochain.

Ce nouveau titre coûtera d’ailleurs plus cher sur les consoles de nouvelles générations, PS5 et Xbox Series S/X. Grâce au mode Guerre totale, leurs possesseurs, ainsi que ceux sur PC, pourront s’adonner pour la première fois à des batailles multijoueur jusqu’à 128 joueurs sur des cartes plus grandes que celles disponibles pour les joueurs sur PS4 et Xbox One qui, elles, seront limitées à 64 joueurs.

«Battlefield 2042 marque une évolution dans la franchise et incarne ce qu’attendent nos joueurs: un mode bac à sable multijoueur Battlefield poussé à son maximum, avec des combats intenses et des tas d’événements incroyables et inattendus. Chez Dice Stockholm, DICE LA et EA Göteborg, tout le monde s’est beaucoup amusé à développer ce jeu. Maintenant, il est temps pour les joueurs de se joindre à l’aventure. Ils découvriront trois expériences distinctes et incroyablement épiques qui devraient beaucoup leur plaire», assure Oskar Gabrielson, directeur général de DICE dans un communiqué.