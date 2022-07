Tennis : Battu à Bastad, Stan Wawrinka continue de courir après le temps

Encore en quête de rythme, le Vaudois de 37 ans s’est incliné dès son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Bastad (Suède) contre l’Espagnol Pablo Careño Busta (ATP 18), 5-7, 4-6.

On le savait, et Stan Wawrinka en était le premier conscient: il lui faudrait du temps pour retrouver ne serait-ce qu’une partie de son niveau d’antan. Le Vaudois, éloigné du circuit pendant un an à cause de son pied gauche diminué, continue d’engranger du rythme, mais les résultats ne décollent pas encore. Ce lundi, il a été éliminé pour son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Bastad (Suède), disputé sur terre battue, par Pablo Carreño Busta (5-7, 4-6). L’Espagnol, 18e au classement ATP, rebondit après trois défaites consécutives. Il signe du même coup son premier succès contre «Stan The Man» après quatre affrontements, même si le dernier en date remontait à 2017, une époque où le Suisse occupait la troisième place mondiale.