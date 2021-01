Football : Battu à la 91e, Lyon laisse la première place à Paris et à Lille

Les Lyonnais ont perdu des points dans la course au titre en s’inclinant contre Metz. Lille s’accroche en tête.

Le Messin Aaron Leya Iseka a marqué le but de la victoire contre Lyon à la 91e minute.

Lyon s’est fait surprendre dimanche 1-0 à domicile par Metz sur un but encaissé dans le temps additionnel, abandonnant la première place de la Ligue 1 au Paris SG et Lille qui devancent l’OL de deux points.

L’attaquant Karl Toko Ekambi a cru donner l’avantage aux Lyonnais à la 74e minute mais son but a été annulé après recours à la vidéo pour un hors-jeu d’un coéquipier.

Lille aussi à la 91e

Lille a recollé au leader PSG en renversant Reims (2-1) in extremis. Mené à la pause, le LOSC a frustré son adversaire avec un but à l’arraché de Jonathan David (91e) dans le temps additionnel. «On s’est battu jusqu’au bout», a savouré le buteur de Lille, désormais à égalité de points avec Paris et deux unités devant Lyon.