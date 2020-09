Un drame effroyable est survenu dans la nuit du 5 au 6 septembre devant un pub de Colleferro, dans la banlieue de Rome. Willy Monteiro Duarte, un jeune homme de 21 ans, a été tué à coups de pied et de poing par un groupe d’individus. Grièvement blessée, la victime est décédée à l’hôpital. Les quatre suspects de l’agression ont quitté les lieux dans une grosse cylindrée et ont été interpellés dimanche après-midi et mis en examen pour homicide en bande.

Les frères Gabriele et Marco Bianchi, 26 et 24 ans, Francesco Belleggia, 23 ans et Mario Pincarelli, 22 ans doivent être interrogés ce mardi. Les quatre jeunes sont des passionnés d’arts martiaux et de kick-boxing, déjà connus des services de police pour des agressions et, pour deux d’entre eux, trafic de drogue. Selon le «Corriere della Sera», Willy était intervenu pour prendre la défense d’un ami et le quatuor l’a alors pris pour cible.