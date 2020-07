Football

La haies d'honneur de Manchester City à Liverpool

Les nouveaux champions ont été accueillis par les applaudissements des Citizens. Tottenham, lui, a perdu.

Tous n'était pas d'accord de le faire et les discussions ont été nombreuses avant la rencontre entre Manchester City et Liverpool, jeudi soir. Pourtant le passage de témoin entre l'ancien champion et le nouveau s'est fait dans le fair-play, les Mancuniens accueillant leurs hôtes avec une haie d'honneur.