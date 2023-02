Football: Battu à Thoune, Xamax attend toujours son premier succès à l’extérieur

Zemerart Lekaj (au centre) à la lutte avec les Neuchâtelois Nikki Havenaar et Max Veloso, dimanche à Thoune

Avant le coup d’envoi de cette rencontre face à un FC Thoune récent vainqueur de Lucerne en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse, Neuchâtel-Xamax attendait toujours sa première victoire à l’extérieur (2 nuls et 7 défaites). Et ce n’est donc pas sur la pelouse de la Stockhorn Arena qu’elle est arrivée.

Sans qu’ils ne le sachent encore, les ennuis des Neuchâtelois ont débuté après 183 secondes déjà. Kenan Fatkic récoltait son premier avertissement de la partie pour une faute sur Dimitri Oberlin. Ce geste aurait pu rester sans conséquence… Mais Kenan Fatkic allait récidiver à la 19e minute, toujours face à Dimitri Oberlin. L’arbitre Désirée Grundbacher n’a pas hésité et lui a donné son deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion. Pourtant, sur ce coup-là, on ne peut pas dire que l’obstruction du milieu défensif slovène ait été des plus flagrantes. Il fait bien un geste du bras, mais son adversaire joue extrêmement bien le coup.