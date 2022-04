Hockey sur glacer – Battu à Zurich, le HC Bienne est éliminé des play-off

Zurich a battu Bienne 2-1 et retrouvera Fribourg en demi-finale.

Zurich s’est qualifié pour les demi-finales grâce à sa victoire 3-1 contre le HC Bienne lors du septième acte joué au Hallenstadion lundi (4-3 dans la série). Les Zurichois affronteront Fribourg-Gottéron en demies. Premier acte vendredi à Fribourg (20h). Les Biennois, éliminés en quarts, peuvent nourrir bien des regrets. Ils ont galvaudé une occasion en or de se qualifier samedi à domicile (défaite 1-3) alors qu’ils menaient 3-2 dans la série.

Un HCB mal payé

A Zurich lundi lors de l’acte décisif, les Seelandais ont été cueillis à froid en deuxième période après une très longue séquence de pression offensive durant laquelle les Zurichois étaient les plus proches d’encaisser le premier but. La contre-attaque amorcée par Denis Hollenstein et conclue par Sven Andrighetto après 22 minutes a placé le ZSC en position de force. A partir de là, le HC Bienne s’est battu contre une statistique hautement défavorable: depuis 1998 seules sept équipes, en 39 tentatives, se sont imposées sur la route dans un septième acte.