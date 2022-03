Football : Dortmund bat Bielefeld et se rapproche du Bayern

À la faveur de sa courte victoire contre l’Arminia Bielefeld (1-0), le BVB revient à 7 points du leader bavarois, avec un match de retard à disputer.

Le Borussia Dortmund peut encore rêver au titre de champion d’Allemagne. AFP

Dortmund a battu Bielefeld (1-0) et revient à 7 points du Bayern après 26 journées de Bundesliga, avec l'avantage d'un match en retard à jouer mercredi pour se rapprocher encore. Le Borussia a enregistré le retour de son buteur en série, Erling Haaland, qui n'avait plus joué depuis fin janvier (adducteurs). Entré à la 63e minute, le Norvégien de 21 ans n'a cependant pas marqué et l'unique but du match a été inscrit par Marius Wolf (21e). Au classement, Munich est en tête avec 60 points et vise toujours un dixième titre consécutif. Dortmund suit avec 53 points. Leverkusen, battu à domicile dimanche par Cologne (0-1), reste troisième avec 45 unités.

La lutte la plus acharnée concerne la quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions. Fribourg et Hoffenheim sont à égalité (44 points), mais Leipzig les rejoindra et leur passera devant au bénéfice d'une meilleure différence de buts s'il s'impose en soirée (19h30) sur la pelouse de la lanterne rouge Greuther Fürth.

Contre le Bielefeld de Cédric Brunner, actuel 15e avec deux longueurs d'avance seulement sur le premier relégable, le Borussia Dortmund de Gregor Kobel – toujours privé de Manuel Akanji, bientôt de retour après sa blessure au mollet – a logiquement dominé et contrôlé le jeu, mais s'est inutilement fait peur en se montrant incapable de tuer le match, après avoir ouvert le score dès la 21e minute.

Le promu était privé de son entraîneur et de six joueurs, tous testés positifs au Covid-19. Le Borussia avait également payé son tribut au coronavirus, avec les défenseurs Mats Hummels et Raphaël Guerreiro en quarantaine.

Wolf a marqué rapidement pour Dortmund, en reprenant de près un centre de Thorgan Hazard, le frère d'Eden. Les Borussen ont ensuite eu plusieurs occasions de se mettre à l'abri mais Wolf (30e), Axel Witsel (36e), Donyell Malen (sur la barre, 59e) n'ont pas réussi à conclure.

L'entrée de Haaland, l'homme aux 80 buts en 80 matches pour le Borussia, n'a rien changé.

Leverkusen menacé

Leverkusen a perdu à domicile contre Cologne (0-1) non seulement des points importants, mais aussi son jeune attaquant prodige Florian Wirtz, international de 18 ans, qui s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche et ne devrait plus rejouer cette saison. La presse allemande spéculait déjà dimanche sur ses chances de participer au Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre).

Le Bayer reste seul troisième, mais n'a plus qu'une longueur d'avance sur ses poursuivants.

Ce derby du Rhin - Leverkusen et Cologne sont deux villes adjacentes sur les rives du fleuve - a donné lieu à un duel de belle intensité, mais où les attaquants des deux camps n'ont pas converti les occasions qui se sont offertes à eux.

L'unique but du match a été l'oeuvre de deux remplaçants de Cologne entrés sur le terrain trois minutes plus tôt: l'Autrichien Dejan Ljubicic a débordé sur l'aile gauche dans la surface et adressé un centre puissant, repris de volée en plein vol par Kingsley Schindler (0-1, 67e).