Football : Battu, Manchester City reste premier devant le PSG qui a déroulé

Les Mancuniens ont perdu à Leipzig en Ligue des champions et ont fini à dix, alors que les Parisiens ont écrasé Bruges.

Le défenseur de Manchester City Kyle Walker a été exclu mardi soir à Leipzig et manquera au moins le début de la phase à élimination directe de la Ligue des champions en février.

L’arbitre suisse Sandro Schärer n’a pas hésité une seconde et a sorti le carton rouge.

Mbappé et Messi voient double

Ce n’était pas une symphonie, mais le PSG a montré du beau jeu. Avec un nouveau solo de Kylian Mbappé et un Lionel Messi chef d’orchestre, Paris a donné du spectacle à ses supporters pour ce match qui ne changeait rien à son classement, mais qui élimine le champion de Belgique de toutes les coupes d’Europe.

Jouer sans pression, puisqu’ils étaient déjà qualifiés pour les 8e de finale avant ce match, a probablement libéré les esprits parisiens, et les puristes feront remarquer que leurs adversaires présentent la pire défense des 32 équipes, avec 19 buts encaissés.

Kylian Mbappé a rendu le match facile au PSG en marquant un doublé dans les sept premières minutes (2e, 7e). Il a d’abord marqué d’une frappe enroulée dès la première attaque des Rouge et Bleu.

Le coup d’œil de Di Maria

Sur le second but, l’harmonie est parfaite avec Angel Di Maria: un appel net, l’œil de l’Argentin pour lancer son attaquant dans la profondeur, et un joli coup d’archet de «Kyky» pour frapper, sans jamais lâcher du regard le ballon qui venait de derrière.