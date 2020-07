Football

NE Xamax pose un premier pied en Challenge League

Les Neuchâtelois ont encaissé un but bien trop tôt pour pouvoir rêver d’accrocher Young Boys à la Maladière (0-1). Tenir leur place dans l’élite relève à présent du miracle.

Deux options s’offraient à Neuchâtel Xamax au moment de recevoir Young Boys. Jouer toutes voiles dehors, comme il l’avait fait trois jours plus tôt avec succès à Lucerne, avec le risque en retour de prendre une correction. Ou opter pour le plan qui avait fonctionné (succès 1-0) il y a un peu plus d’une année lors d’une précédente visite des Bernois: bloquer derrière, prendre un minimum de risque et spéculer sur un oubli ou excès de zèle adverse pour tenter de gratter un voire trois points.