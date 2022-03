Hockey sur glace - Battu sur sa glace, le LHC se retrouve déjà dos au mur

Lausanne a largement dominé les débats et Ambri n’a eu droit qu’à des miettes (36 tirs à 19). Mais les Léventins ont tout de même trouvé le moyen de s’imposer vendredi lors de la première manche des préplay-off. L’équipe de Luca Cereda a exploité sa première séquence de supériorité numérique pour inscrire le 0-1, un but venu de la canne de l’inévitable Inti Pestoni alors qu’il ne restait que cinq secondes à purger sur le banc des pénalités pour le défenseur du LHC Andrea Glauser (7e, 0-1).

But de Bertschy annulé

Face à un LHC prudent et beaucoup moins tranchant que lors de ses récentes sorties, la recette d’Ambri n’aura en tout cas surpris personne: les Léventins se sont appuyés sur les prouesses de leur excellent gardien finlandais Janne Juvonen et se sont rués sur chaque opportunité pour contre-attaquer. Le doute ne s’est toutefois pas installé trop longtemps dans le camp lausannois en première période. Décalé par Lukas Frick, Ken Jäger n’a pas tremblé en position favorable pour inscrire le 1-1 (11e). L’attaquant de 23 ans a au passage inscrit son cinquième but en six matches.