Hockey: Battue, la Suisse M20 se qualifie pour les quarts du Mondial

Avec une collecte de quatre points en trois sorties (victoires contre la Finlande 3-2 ap et la Lettonie 3-2 tab), la sélection dirigée par Marco Bayer ne peut en effet plus être dépassée par les Lettons (4es avec une unité) par le jeu des confrontations directes.

Au Centre Avenir de Moncton, au Nouveau-Brunswick, où plus de 7000 spectateurs étaient amassés en tribunes, les Helvètes ont essuyé une défaite logique contre des Américains dominateurs (42-19 dans la statistique des tirs cadrés) et articulés autour d’individualités particulièrement talentueuses. Un exemple l’atteste: composée de Cutter Gauthier (Philadelphie), Logan Cooley (Arizona) et Jimmy Snuggerud (St-Louis), la première triplette regroupe trois patineurs appelés en première ronde par des organisations de NHL au repêchage de 2022.

Ce sont d’ailleurs ces joueurs qui ont forcé la décision, inscrivant les trois premiers buts de la l’équipe entraînée par Rand Pecknold, deux fois en avantage numérique. «Nous n’avons pas suivi notre plan de match, a regretté l’attaquant zougois Attilio Biasca, auteur de l’unique but suisse. Nous n’avons pas été assez disciplinés et avons écopé de trop de pénalités ( ndlr: 4). Contre une si bonne équipe, ce n’est vraiment pas ce qu’il faut faire.»

Etats-Unis - Suisse 5-1 (1-0 3-1 1-0)

Arbitres: MM. Campbell (Can), Knox (Can); Hronsky (Slq) et Laguzov (All).