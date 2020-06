Les «Jeux Impossibles» d’Oslo

Battue, Léa Sprunger réussit quand même son pari

La Vaudoise a été devancée par ses deux adversaires scandinaves, lors du 300 mètres haies des «Impossible Games» disputés à Oslo. Mais l’«histoire» a tout de même été écrite.

Diffusée dans une centaine de pays, devant un public forcément très, très clairsemé, le mythique Bislett n’a pas vraiment pris feu, jeudi. Mais les immenses sourires d’athlètes à qui on a enfin permis de se mesurer en plein-air en 2020 a illuminé la soirée norvégienne. Les résultats et les performances sont souvent restés modestes, sur des distances rarement courues, et ceci est parfaitement normal. Deux locaux de l’étape ont tout de même réussi des coups d’éclat.