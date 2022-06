Football : Battue par la Croatie, la France a déjà perdu son titre

Derniers de leur groupe en Nations League, les Bleus ne peuvent plus terminer premiers après leur défaite face aux Croates. Le Danemark est en tête.

Avec deux matches nuls (1-1 en Croatie et en Autriche) et deux défaites à domicile (2-1 contre le Danemark), dans un groupe initialement considéré comme abordable, le bilan est plutôt alarmant, un an après un échec cuisant à l’Euro contre la Suisse et cinq mois avant d’aller défendre une étoile mondiale au Qatar.