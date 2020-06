Football

Battus à la 90e sur un but très étrange

Brann Bergen a cédé, dimanche, les trois points à Rosenborg (1-2) sur une réussite pour le moins bizarre.

C'est commenté par un journaliste espagnol et celui-ci s'enflamme bien trop, même si le but est étonnant. Car après le «contre» réalisé par Holse, le ballon s'est envolé dans les airs et a fini par lober le portier Ali Ahamada, qui s'est pris la tête à deux mains bien avant que ses filets ne tremblent. 1-2, fin du match et premier succès de la saison pour Rosenborg.