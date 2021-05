Basketball - Battus par Starwings, les Lions ne sont pas au bout de leur peine

Copie brouillonne

Sur le parquet de Birsfelden, où ils s’étaient imposés à deux reprises en saison régulière, Tim Derksen et ses coéquipiers ont à nouveau rendu une copie brouillonne, truffée d’erreurs et d’imprécisions. Le musée des horreurs. Pire, différence notable et funeste, ils ne sont pas parvenus cette fois à corriger le tir en fin de partie. La faute à un excès de nervosité et à la farouche résistance des Starwings, emmenés par l’infatigable Deondre Burns.