Série

«Batwoman» perd son héroïne

Après seulement une saison dans le rôle principal de la série de The CW, Ruby Rose a décidé de s’en aller.

The CW

Personne ne s’y attendait. Alors que «Batwoman» a été renouvelé pour une deuxième saison, son actrice principale a choisi de quitter la série. Ruby Rose a annoncé la nouvelle dans un communiqué deux jours après la diffusion sur The CW de l’épisode final de la saison 1. «J’ai pris la très difficile décision de ne pas revenir dans «Batwoman». Je ne l’ai pas prise à la légère dans la mesure où j’ai un respect profond pour les acteurs, l’équipe et toutes les personnes impliquées dans la série à Vancouver et à Los Angeles», a indiqué l’actrice australienne.