Nouveau rebondissement dans l’affaire des baux fictifs révélée la semaine dernière par la RTS . Un ancien député MCG et son associé dans l’immobilier, tous deux soupçonnés de faux dans les titres et d’escroquerie pour avoir falsifié des baux, ont versé une importante somme d’argent à un locataire qu’ils avaient grugé, a appris lundi le média romand. En contrepartie de cette enveloppe de 150’000 francs, la victime a retiré sa plainte pénale. Ce locataire est à l’origine de l’enquête en cours.

A l’époque, fin 2019, il souhaitait quitter son appartement, mais un litige éclate avec la régie concernant sa date de sortie. Il se tourne alors vers l’association droits locataires suisse romande (Asloca) pour obtenir de l’aide. C’est en travaillant sur son dossier que l’avocat de l’Asloca découvre le pot aux roses. Pendant plus de six ans, le locataire a payé 3350 francs de loyer pour un 6 pièces, rapporte la RTS. Son prédécesseur, lui, s’acquittait de 2140 francs, soit 1210 francs de moins. Or, ce montant, le dernier occupant n’en a jamais eu connaissance. Il décide alors de déposer plainte. En réponse, les deux propriétaires de l’immeuble lui ont proposé un marché, qu’il a accepté. Mais malgré le retrait de sa plainte, l’instruction pénale, lancée en janvier 2020, a été maintenue, dans la mesure où l’escroquerie et le faux dans les titres sont poursuivis d’office.