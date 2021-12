Afghanistan : Bavure américaine: «Dieu vengera les martyrs»

Le père de la fille de 3 ans qui avait perdu la vie fin août dans une attaque américaine s’est offusqué contre la décision de Washington de ne pas sanctionner les responsables du drame.

Aimal Ahmadi a notamment perdu sa fillette et un de ses frères dans le bombardement.

Trois adultes et sept enfants d’une même famille ont perdu la vie lors de cette bavure qui a eu lieu lors du chaotique retrait des troupes américains d’Afghanistan, et pour laquelle Washington a présenté ses «excuses» , expliquant avoir pris un véhicule de la famille pour celui de combattants du groupe Etat islamique (EI).

«Nous ne sommes que des musulmans»

«Nous nous en remettons à Dieu, qui vengera les martyrs», a déclaré à l’AFP Aimal Ahmadi, un membre de la famille, qui a notamment perdu sa fille de 3 ans et un de ses frères dans le bombardement.

«Oui bien sûr» qu’ il est en colère après l’annonce par Washington de l’absence de sanctions, a-t-il ajouté. «Nous avons perdu 10 membres de notre famille, et chaque jour nous pensons à eux», mais «les Etats-Unis sont un pays puissant, nous ne pouvons pas manifester contre eux ou nous venger, nous ne sommes que des musulmans».

«La responsabilité des Américains»

«C’est la responsabilité des Américains de punir les coupables et compenser les victimes», a de son côté déclaré à l’AFP un porte-parole du gouvernement taliban, Bilal Karimi. «Il n’y avait pas d’éléments suffisamment solides pour retenir des responsabilités personnelles», a expliqué lundi le Pentagone pour expliquer la décision américaine de non sanction.

La bavure est intervenue le 29 août dernier, à la veille du départ effectif du dernier soldat américain de l’aéroport de Kaboul, après plusieurs jours d’immense confusion provoquée par la rapide prise de pouvoir des talibans à Kaboul, mettant fin à la plus longue guerre de l’histoire des Etats-Unis. Trois jours plus tôt, un attentat revendiqué par l’EI y avait tué plus de 100 personnes, dont 13 soldats américains.