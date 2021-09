Procès à Los Angeles : Bayer accusé du cancer d’un enfant exposé au Roundup

Un tribunal américain se penche depuis lundi sur la plainte d’une mère de famille dont le jeune enfant a développé une forme rare et grave de cancer après avoir été exposé à du glyphosate.

Risque cancérigène

Les avocats de la plaignante accusent Monsanto d’avoir connu «depuis des décennies» le lien entre le glyphosate, principal ingrédient actif du Roundup et d’autres herbicides, et l’apparition de cancers. Ils reprochent en outre à la firme agrochimique américaine, désormais filiale du géant allemand Bayer, de n’avoir pris en compte dans ces tests que le seul glyphosate, sans examiner l’impact cancérigène du produit final, un mélange de cet ingrédient avec de nombreuses autres substances. «Si la plaignante avait connu les risques associés à l’usage du Roundup à l’époque, elle ne l’aurait pas utilisé», plaident-ils, demandant des dommages et intérêts d’un montant non précisé. Bayer continue quant à lui à défendre l’innocuité de son produit.