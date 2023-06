Qatar Airways ne sponsorisera plus le Bayern Munich

Le Bayern Munich a annoncé mercredi avoir mis fin d’un commun accord à son partenariat commercial avec la compagnie aérienne Qatar Airways, controversé de longue date en raison des accusations de violation des droits humains dans ce pays du Golfe. «Le contrat entre le FC Bayern et Qatar Airways se termine à l’amiable, après cinq années passionnantes ensemble», selon un communiqué des deux parties publié sur le site Internet du champion d’Allemagne. «Le Bayern de Munich et Qatar Airways ont travaillé ensemble avec succès et ont appris l’un de l’autre», a commenté le président du directoire du Bayern, Jan-Christian Dreesen. Le patron de la compagnie aérienne Akbar Al-Baker a de son côté souhaité «ses meilleurs vœux pour l’avenir de l’équipe».