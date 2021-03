Football : Bayern-PSG et Real-Liverpool en Ligue des champions

Le tirage au sort des quarts de finale s’est déroulé vendredi et a accouché de deux gros chocs.

Le Real et Liverpool joueront quant à eux pour une place aux côtés de Porto et de Chelsea, opposés dans le dernier quart de finale. Les matches aller auront lieu les 6 et 7 avril, les rencontres retour une semaine plus tard.