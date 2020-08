Football Bayern-PSG: heurts avec la police à Paris

Les supporters parisiens ont exprimé leur déception dimanche soir après la défaite de leur équipe en finale de Ligue des champions. Des interpellations ont eu lieu dans la nuit.

Ils rêvaient d’une grande fête, leur déception est immense: les supporters du PSG ont assisté à la défaite de leur équipe et la fin de soirée a été marquée par des échauffourées entre des groupes de jeunes et la police.

«On est mitigé», estime un groupe de trois personnes. «On est déçu mais on n’a pas été ridicule. La première mi-temps, on était à armes égales et on a eu un passage à vide les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps et on l’a payé», résume Anne Vaneson.