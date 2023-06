Jura: Bayron récompensé pour son flair hors pair

Le sauvetage qui a valu à Bayron d’être distingué par la Société cynologique suisse remonte à l’automne 2022. Peu après minuit, l’équipe qu’il forme avec la caporale-cheffe Patricia Freudenberger au sein de la police cantonale jurassienne se lance dans une zone forestière obscure, en quête d’une personne en difficulté. Très vite, le berger belge malinois de 6 ans repère les odeurs de référence, collectées un peu plus tôt, à proximité d’une voiture abandonnée. Son flair lui permet ensuite de suivre une piste qui mènera le binôme auprès de la personne recherchée et d’éviter ainsi une issue malheureuse.

Mais lorsqu’il doit faire découvrir son travail aux enfants du Passeport vacances, aux écoliers en visite et aux jeunes qu’il côtoie lors de la journée «Osez tous les métiers», Bayron montre facilement son côté gentil et câlin avec eux.

Entraînement quotidien

La paire, spécialisée dans la protection de personnes, la quête d’objet, la détection de stupéfiants et les déplacements héliportés, s’entraîne quotidiennement. Selon Patricia Freudenberger, il faut faire preuve de beaucoup de patience, de persévérance et de rigueur pour parvenir à ce niveau, tout en sachant gérer le stress. Et d’ajouter qu’il faut surtout interagir avec beaucoup de gentillesse et sans agressivité avec le chien.