Suisse-Sénégal: BD mémorielle pour évoquer un des plus grands naufrages de l’histoire

Le 26 septembre 2002, le Joola, un bateau qui reliait Ziguinchor, une ville au Sud du Sénégal, à Dakar, a coulé avec plus de 2000 personnes à bord. Seuls 64 passagers ont survécu. Cette catastrophe maritime qui a fait plus de morts que le naufrage du Titanic en 1912 est un des plus grands naufrages de l’histoire de l’humanité. Parmi les victimes, il y avait deux Suisses Domizio Lepori et sa copine Barbara Schudel. En hommage à tous ceux qui ont péri en mer, lors du naufrage du ferry, Stefano Boroni vient de publier la BD «Que la mer vous soit légère» aux Editions L’Harmattan et Sept Editions.

«Geste d’amour et d’amitié»



Vingt ans plus tard, le Tessinois et Vaudois d’adoption revient sur le drame. «C’est un geste d’amour et d’amitié pour mon ami d’enfance Domizio ainsi que pour les autres victimes et leurs familles», a-t-il déclaré. Entre restitution des faits et création imaginaire au gré de son inspiration, Stefano Boroni a réussi à installer un décor et une ambiance proches du film documentaire. Sans mots crus ni images chocs. «L’imagination est l’ingrédient qui m’a permis de dessiner cet album. Mais je voulais aussi créer un contraste et adoucir le drame», a expliqué l’auteur et illustrateur. Ce qui ne l’empêche pas de dénoncer, sans effets de manche, la surcharge du bateau, prévu pour 550 passagers et qui en a reçu 2000, l’incurie des autorités sénégalais et l’apathie des services de secours.